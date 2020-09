Laura Omloop vertelt voor het eerst over de naaktfoto’s die van haar verspreid werden

Laura Omloop (21), winnares van Junior Eurosong in 2009, heeft bij Gert Late Night getuigd over hoe zij door de hel ging nadat zes jaar geleden naaktbeelden van haar werden verspreid. Het ‘jodelmeisje’ kampte zelfs met zelfmoordgedachten. Met haar persoonlijke verhaal die ze voor het eerst vertelt in de nasleep rond de verspreiding van expliciete beelden van drie mannelijke BV’s, wil ze een steun zijn voor meisjes die nu hetzelfde meemaken. “Het is niet uw schuld, wel die van verspreider.”

Laura Omloop werd in 2009 in Vlaanderen bekend met het nummer ‘Zo Verliefd”, bekend van de jodelpartij erin. Omloop won er Junior Eurosong mee en mocht naar Kiev om ons land te vertegenwoordigen. Wat heel wat minder mensen weten is dat ze enkele jaren na haar deelname het slachtoffer werd van iemand die haar naaktfoto’s verspreidde. “Ik zat toen in het vierde middelbaar. Ik was toen 15 jaar. Ik heb het ontdekt toen ik met school op uitstap was. Ik heb nooit de kans gehad om het zelf aan mijn ouders te vertellen”, getuigde ze maandag voor het eerst in de bar bij James Cooke in de televisieshow Gert Late Night.

Laura Omloop wil door haar verhaal te vertellen een soort van voorbeeld en een steun zijn voor jonge meisjes die hetzelfde meemaken. “Je bent jong en naïef. Zo’n dingen gebeuren. Ik merk dat het ook bij veel jonge meisjes vandaag gebeurt en dat ze er niet over durven praten. Ik wil hen een hart onder de riem steken. Want je bent niet de schuldige. Ik heb me heel lang schuldig gevoeld. Ik ben daar eindelijk over en ik ben blij dat ik daar vandaag over kan vertellen.”

Donkere gedachten

“Ik heb met heel donkere gedachten gezeten. Ik ben blij dat mijn ouders me enorm hebben gesteund. Maak zoiets bespreekbaar. Dat is superbelangrijk”, roept ze slachtoffers maar ook hun familie en vrienden om erover te praten en niemand te veroordelen. We zijn nu vijf jaar verder. Op vandaag voelt ze zich wel gelukkig: op het werk en in haar relatie. Maar dat is ooit anders geweest. “Het is gedaan met mij. Dat was de enige gedachte die ik toen had. Ik ben enorm blij dat ik hier vandaag nog zit. Dat het goed met mij gaat. Ik ben supergelukkig. Toen voelde ik me onmachtig. De mensen blijven erover praten en overal waar je komt denk je dat ze je daarvan kennen, ook al is dat niet het geval.”

Laura heeft zich afgezonderd van sociale media en heel bewust niet alle commentaren gelezen. “Want het stond toch al online, ik kon er niets meer aan doen. Op dat moment had het ook niet uitgemaakt of ik mijn verhaal vertelde of niet. Je krijgt een bepaalde reputatie, ook al klopt die niet. Het was zwaar. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn vrienden en familie, iedereen lijdt daaronder.”

“Ik ben naar school blijven gaan. Dat was helemaal niet gemakkelijk. Er is altijd iemand die je naroept. Ik hoop door hier vandaag te zijn en erover te vertellen dat jongeren begrijpen dat dit niet oké is. Ik heb heel veel vrienden die aan sexting doen en daar heel open over zijn. Maar vanaf het moment dat het bij iemand publiekelijk wordt gemaakt, heeft iedereen daar een mening over. Ik hoop dat mensen inzien dat het niet ok is maar dat je beter elkaar erdoor kunt helpen.”

Deel van mij

Lauro Omloop sloot haar getuigenis af met woorden van moed en hoop. Ook al staat Laura Omloop er naar eigen zeggen nog elke dag mee op en gaat ze er ook mee gaan slapen. “Het is een deel van mezelf. Ik heb nog altijd het gevoel dat mensen me zien als het meisje van of dat mijn foto in hun gsm zit. Maar ik heb me daar over leren zetten. Dit kunnen vertellen maakt me blij. Het is een soort van afsluiting om hier vandaag te zeggen dat het niet oké is en het mijn schuld niet is geweest. Het is de persoon die de foto’s verspreidt die de schuldige is. Ik hoop vooral oprecht dat iedereen die hetzelfde meemaakt weet dat het ooit goed komt.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.