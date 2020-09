UGent vraagt in open brief om betere duiding en maximale toegang tot coronadata

“Binnen de Universiteit Gent en het UZ Gent menen we dat de coronacijfers beter moeten geduid worden. Er moet helder worden aangegeven wat wel en wat niet uit de cijfers kan worden afgeleid.” Dat stellen beide instellingen in een open brief, waarin ze ook pleiten “voor maximale toegang tot relevante data en voor het formuleren van concrete korte- en lange termijndoelstellingen”.