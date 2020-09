Waarom Staf Coppens met zijn gezin naar Zweden verhuist

Verbazing bij zijn vrienden, tranen bij zijn broer Mathias. Maar het besluit van Staf Coppens (39) staat vast. Volgende maand al trekt de presentator met zijn gezin naar Zweden om er een camping te openen. En er te blijven. Want Coppens blijft dan wel programma’s maken voor VTM, de verhuizing is definitief. Een levensdroom, noemt hij het. “Een gek idee, ja. Maar we doen dit als gezin. Als je al zo lang iets wilt, dan moet je het op een bepaald moment gewoon doén.”