Dertien Vlaamse jongeren besmet na kamp in Portugal

Na een ‘Summer Bash’-kamp in de Algarve in Portugal zijn dertien jongeren uit de regio Tielt besmet met het coronavirus. Dat meldt de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé. “Er waren ook groepjes Vlaamse jongeren die in de buurt huisjes huurden”, zegt Decaluwé. “Zij zijn mogelijk naar dezelfde feestjes geweest, dus huisartsen én jongeren die onlangs naar daar reisden, moeten extra waakzaam zijn.”