De VRT kampt de laatste dagen met problemen in de ondertiteling tijdens Het journaal op hun HD-kanalen van Eén en Canvas. Er zouden zinnen deels of helemaal wegvallen in beeld. “Het gaat om technische problemen, waar nu zo snel mogelijk een oplossing voor gezocht wordt”, klinkt het.

Het was een van onze lezers die de kat de bel aanbond: “Wat is er aan de hand met de ondertitels bij de VRT? Wat steeds een grote meerwaarde was van de openbare omroep, is de laatste dagen een nachtmerrie ...