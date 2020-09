Het dodental door een uitbraak van het West-Nijlvirus in Zuid-Spanje, dat wordt verspreid door muggen, is gestegen tot vier.

Een 87-jarige vrouw die met de ziekte in het ziekenhuis werd opgenomen in de stad Puerto Real in de zuidwestelijke provincie Cadiz, is het laatste dodelijke slachtoffer van de uitbraak, zei de gezondheidsdienst ...