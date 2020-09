Nieuw beroep tegen Belgische wapenleveringen aan Saoedi-Arabië

Drie organisaties stappen naar de Raad van State met een verzoek tot vernietiging van de wapenuitvoervergunningen naar Saoedi-Arabië die het Waals Gewest heeft afgeleverd aan FN Herstal en John Cockerill Defense. Zo hebben de Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), de Ligue des droits humains (LDH) en Vredesactie maandag aangekondigd. In augustus hadden gelijk gekregen in de verzoek tot opschorting van de licentie voor FN Herstal.