Elise Mertens (WTA 20) heeft zich maandag gemakkelijk geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Rome (gravel/2.098.290 dollar).

Het elfde reekshoofd was in de eerste ronde in twee sets te sterk voor de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 62): 6-3 en 6-1 na 1 uur en 12 minuten.

In de zestiende finales neemt Belgiës nummer 1 het op tegen ...