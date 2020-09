Tadej Pogacar is enige topper die wil praten met de pers: “De strijd om het geel is nog niet voorbij”

Ineos Grenadiers organiseert geen persmoment met kopman Egan Bernal op de tweede rustdag in de Tour de France. Jumbo-Visma stuurt enkel een voorgeprogrammeerd video-interview door. Tadej Pogacar, tweede in de stand, wilde wel praten met de pers. Via een videocall uiteraard, al liet de Sloveen niet het achterste van zijn tong zien. “Ik ga hier niet de ploegtactiek uit de doeken doen”, zei hij. “Maar ik besef wel dat ik zal moeten aanvallen om te winnen.”

Tadej Pogacar is momenteel nog niet de man van de grote uitspraken. “Ja, ik voel me goed, de voorbije week was schitterend en ik beëindigde die met een tweede ritzege. Ongelooflijk. De Tour is wel lastiger ...