KRC Genk miste zijn competitiestart en staat met 5 op 12 slechts twaalfde in de Jupiler Pro League. Hoog tijd om punten te pakken dus. Blauw-wit krijgt daarvoor vanavond de kans op het veld van promovendus Beerschot. Een wandeling in het park wordt het alvast niet, want Beerschot begon sterk aan het seizoen en staat met 9 op 12 knap op de vijfde plaats. Volg het duel hier live vanaf 20.45 uur.