Truienaar verliest strijd tegen mondmaskerplicht op Grote Markt

Sint-Truiden -

Truienaar Alexander Gilen (38) heeft van de Hasselt kortgedingrechter geen gelijk gekregen in zijn strijd tegen de mondmaskerplicht in Sint-Truiden. Hij trok het nut van de maatregel van burgemeester Heeren in twijfel, vroeg de intrekking ervan en eiste een dwangsom tot 50.000 euro. Tevergeefs. “Blijkbaar mogen burgemeesters zich alles permitteren.”