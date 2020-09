Gemeenteraad Riemst gaat dan toch niet fysiek door

Riemst -

Gezien de recente ontwikkelingen van de coronacrisis in Riemst en in tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving gaat de vergadering van de gemeente- en OCMW-raad van Riemst, gepland voor vanavond (maandag 14 september), niet fysiek door in ontmoetingscentrum ’t Paenhuys, maar worden deze digitaal georganiseerd, zonder publiek noch pers.