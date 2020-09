Dan toch volledig vakantiegeld voor iedereen: sociale partners vinden akkoord

Iedereen zal volgend jaar zijn volledig vakantiegeld krijgen. Vakbonden en werkgevers hebben daar binnen de Nationale Arbeidsraad een akkoord over gevonden, zo is vernomen bij de sociale partners. Ze vragen de regering om bedrijven in moeilijkheden bij te springen bij de uitbetaling. Ook de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen willen ze nog een tijd bevriezen.