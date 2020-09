Leerkracht met lichte covid-symptomen staat vooraan de klas van thuis uit

Peer -

In de Peerse Freinetschool ’t Perenboompje zit leerkracht Jens Braeken met een fikse verkoudheid voor de klas. Gelukkig op heel veilige afstand en zonder het minste besmettingsgevaar, want hij geeft les van thuis uit. De leerlingen zien hem via een rechtstreekse verbinding op het digitale schoolbord, terwijl Jens hen ziet via de webcam in de klas.