Lego is hot: samenwerking met Levi’s en Adidas op komst

Lego lijkt op dit moment overal te zijn. Niet alleen lanceerde de Deense speelgoedfabrikant een collectie met jeansmerk Levi’s, het kondigde ook de release aan van een sneaker in samenwerking met Adidas.

Lego brengt in samenwerking met Levi’s een opmerkelijke collectie uit. Die werd onlangs voorgesteld en hangt vanaf 1 oktober in de winkelrekken. Onder meer een truckersjasje, jeansbroek, heuptasje, mutsen, petjes, truien en T-shirts zul je zelf kunnen customizen met Lego-blokjes. Bij elke aankoop van een van de stuks zul je een zakje Lego Dots krijgen waarmee je zelf je kleding kunt pimpen.

“Dit is een plezierige samenwerking geworden waarmee we zelfexpressie, creativiteit en nostalgie vieren”, zegt Karyn Hillman van Levi Strauss & Co. in een mededeling. “Dankzij de aanpasbare plaatjes werken de kledingstukken van Levi’s als een blanco canvas om met Lego aan de slag te gaan.”

En dan is er nog de sneaker die Lego samen met Adidas uitbrengt. Het gaat om een paartje van het model Orginals ZX8000 dat uitkomt in de kenmerkende Lego-kleuren en vooral bijzonder is de schoenendoos die volledig uit blokjes bestaat.

Een datum voor de lancering van de sneakers is nog niet bekendgemaakt. Op sociale media circuleren wel al foto’s van influencers die de schoenen al toegestuurd hebben gekregen, dus ze zullen niet al te lang meer op zich zullen laten wachten. Ook over de prijs is weliswaar nog niets bekend.