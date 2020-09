Voka: “coronacrisis legt zwakheden Limburgse economie bloot”

Limburg is een grijze muis als we onze provincie vergelijken met andere topregio's in Europa. Er is dus nog werk aan de winkel. Dat blijkt uit de Toekomstindicator van Voka Limburg, waarvoor de werkgeversorganisatie haar aanbevelingen voor de toekomst geeft. De coronacrisis heeft de zwakheden van de Limburgse economie blootgelegd: de schooluitval in het onderwijs en de mismatch daardoor op de arbeidsmarkt. Ook moet Limburg verder internationaliseren en aan de export werken. Een groei van 2 procent de komende 10 jaar is nodig om de gevolgen van de coronacrisis weg te werken, zo hebben de economen van Voka berekend.