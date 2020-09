Aantal coronabesmettingen stijgt: virologen roepen overheid op tot actie

Het is hoogtijd om te erkennen dat het stijgend aantal coronabesmettingen de problematische kant uitgaat in ons land. Dat zeggen verschillende experten. Infectiologe Erika Vlieghe roept de overheid daarom op om hierover te communiceren. “Er is nood aan eenduidige taal over hoe ze dit willen aanpakken”, zegt ze. Ook de bubbel van vijf lijkt aan vervanging toe: expertengroep Celeval bekijkt het ‘contactbudget’, een nieuwe manier om sociale contacten te beperken.