KMI kondigt dinsdag code geel af voor Limburg

Hasselt -

Als enige provincie in Vlaanderen krijgt Limburg dinsdag code geel of ‘wees waakzaam’ mee van het KMI omdat we temperaturen van 32 tot 33 graden halen. HBvL-weerman Ruben Weytjens vindt de quotering overdreven. “Oké, het wordt extreem warm voor september. Alleen is het van korte duur, want het koelt snel af.”