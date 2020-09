Katie Holmes is opnieuw verliefd, maar er komt al meteen pikant detail bovendrijven

Katie Holmes is opnieuw verliefd na haar breuk met Jamie Foxx. De gelukkige is dit keer acteur en chef-kok Emilio Vitolo (33). Er is alleen één pikant detail komen bovendrijven over hun relatie: Emilio was nog verloofd toen hij een relatie aanging met de 41-jarige actrice.

In augustus vorig jaar bleek al dat er een einde was gekomen aan de relatie tussen Katie Holmes en Jamie Foxx, nadat die laatste hand in hand werd gespot met zangeres Sela Vave. De actrice zou naar verluidt kapot geweest zijn van de breuk, maar vond ondertussen opnieuw de liefde in de armen van de 33-jarige Emilio Vitolo Jr. Ze zouden elkaar al in oktober hebben leren kennen, maar pas nu doken er foto’s op van de twee al kussend in New York.

Volgens The Daily Mail zou de vlam al zijn overgeslagen toen de twee elkaar pas leerden kennen, maar waren ze toen meer op hun hoede voor de paparazzi omdat Emilio, chef bij het bij de sterren bekende Italiaanse restaurant Ballato, nog verloofd was met handtassenontwerper Rachel Emmons. Hij zou het uiteindelijk via sms met haar hebben uitgemaakt.

Volgens insiders zou Katie zich nu “als een verliefde puber” gedragen. “Dat komt omdat Emilio zo openlijk zijn affectie voor haar toont, zijn verloofde voor haar verliet en omdat hij haar iets geeft wat Jamie niet kon”, klinkt het. “Katie wist dat hij verloofd was en begon effectief iets met hem toen hij nog samenwoonde met zijn vriendin. Misschien geniet ze nu net zoveel van deze relatie omdat die zes jaar met Jamie echt moeilijk waren voor haar.”