“Camping Cöppens”: gezin van Staf Coppens gaat in Zweden camping uitbaten

TV-presentator Staf Coppens verhuist binnenkort samen met zijn vrouw Monique, zoon Beau en dochter Nora naar Zweden. Dat heeft hij maandag zelf op zijn sociale media bekendgemaakt. Het gezin heeft besloten om een camping te gaan uitbaten in Zweden. De verhuizing van het gezin zal door zijn oudere broer en collega tv-presentator Mathias Coppens en productiehuis Roses Are Blue gevolgd worden en te zien zijn in een nieuw VTM-programma. Het programma met de werktitel “Camping Cöppens” wordt in de loop van 2021 uitgezonden bij VTM.

“We zijn fervente kampeerders en hebben de voorbije jaren met caravan of motorhome door Europa gereisd”, vertelt Staf Coppens. “Telkens we door Zweden trokken, raakten we verwonderd door waanzinnige uitzichten, vaarden we op de mooiste waters in de ongerepte natuur en vielen we in slaap onder de middernachtzon. We willen dat gevoel delen met anderen en starten nu daar een nieuw leven.”

“We kiezen voor een leven iets dichter bij de natuur. Beau en Nora vinden het uiteraard ook heel spannend om naar school te gaan in Zweden”, vult echtgenote Monique van der Velden aan.

“Dit is géén zoveelste televisieproject voor mij”, aldus nog Staf. “Het is in de eerste plaats een persoonlijke droom die we al lang koesterden als gezin en die we nu eindelijk gaan waarmaken. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als ik deze droom en mijn andere passie kan combineren, doe ik dat natuurlijk graag. Het hele gezin staat er trouwens achter, anders zou ik dit natuurlijk nooit doen.”