In Linde-Peer, langs de Heihuiskes, heeft de wolf zondagmorgen opnieuw een damhert doodgebeten. In februari van dit jaar en ook vorig weekend beet de wolf bij dezelfde hobbyboer al damherten dood. Ondertussen staat de teller op vier gedode damherten op dezelfde locatie.

