R-waarde coronavirus opnieuw boven grens van 1 in alle provincies

Het reproductiegetal in ons land ligt opnieuw in alle provincies boven de grens van 1. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet en de coronavirusepidemie uitbreidt. Zo blijkt maandag uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Enkel in de provincie Namen bedroeg het R-getal zondag nog 0,974, terwijl dat maandag naar 1,133 is gestegen. In West-Vlaanderen ligt de mediane schatting van het reproductiegetal momenteel het hoogst op 1,598. De schattingen van het reproductiegetal per provincie zijn gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd, verduidelijkt Sciensano.

Voor heel België komt de R-waarde op basis van het aantal ziekenhuisopnames tussen 7 september en 13 september nu op 1,463 te liggen. Dat betekent dat een besmet persoon gemiddeld meer dan 1 persoon besmet.

Foto: Sciensano

Het aantal bevestigde coronabesmettingen is tussen 4 en 10 september geklommen naar gemiddeld 680,6 per dag, een stijging van 42 procent met de week voordien.

