Grootste chocolademuseum ter wereld opent de deuren in Zürich

De Zwitserse chocoladefabrikant Lindt heeft in Kilchberg bij Zürich een museum geopend waarin onder meer de grootste chocoladefontein ter wereld zich bevindt. Iets voor op de bucketlist van zoetekauwen dus.

Lindt opende zopas bij Zürich zijn Home of Chocolate. Er werd liefst zeven jaar aan het museum gewerkt. Het resultaat mag dan ook gezien worden, want binnenin vind je onder meer een negen meter hoge chocoladefontein, de grootste in zijn soort wereldwijd.

In het museum bevinden zich zeven ruimtes, elk aan een ander thema gewijd. Zo is er eentje over de geschiedenis van chocolade en een over hoe Zwitserland een pionier werd in het maken van de lekkernij. Er is ook een Chocolate Heaven-kamer waar volop geproefd kan worden en er zijn photoboots in de vorm van een Lindor-bal, een van de bekendste chocolaatjes die Lindt op de markt brengt. Bovendien kun je er ook zelf leren hoe je pralines moet maken. Een beetje Charlie and the chocolate factory, maar dan in het echt dus.

Wie dol is op souvenirs vindt er in elk geval ook zijn gading, want het museum herbergt ook de grootste chocoladewinkel ter wereld. Die telt liefst 500 vierkante meter. Niemand minder dan tennisspeler Roger Federer mocht alvast het gebouw aan de wereld voorstellen.