De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verwacht in Europa een stijging van het aantal sterfgevallen als gevolg van COVID-19 tijdens oktober en november, twee maanden die zich als erg moeilijk aankondigen. Dat heeft de directeur van de Europese tak van de organisatie aan AFP gezegd.

“Het zal nog moeilijker worden. In oktober en november zullen we een hogere sterftegraad zien”, verklaarde WHO-regiodirecteur Hans Kluge in een interview aan AFP. Volgens Kluge zal dat het gevolg zijn ...