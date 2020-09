Merendeel vrachtwagens maakt lading niet goed vast, met files en ongevallen als gevolg

De geïntegreerde politie controleert op regelmatige basis, samen met de Vlaamse wegeninspectie, het vrachtverkeer op ladingzekering. Bij de afgelopen zes acties werd vastgesteld dat 554 van de 1.004 voertuigen (55,2 procent) niet in orde waren met de ladingzekering. Maandagochtend hebben in alle provincies van ons land controleacties plaatsgevonden. Zo ook op de snelwegparking van de E314 in Zonhoven, in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).