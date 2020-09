Victoria Beckham keert terug naar haar roots met Posh-lippenstift

Victoria Beckham lanceert binnenkort haar eerste lippenstift: Posh. Voor de naam ervan greep ze terug naar haar verleden als Spice Girl en de bijnaam die ze toen droeg.

Lang voor Victoria Beckham en gewaardeerd modeontwerper werd, verdiende ze de kost als lid van de Spice Girls. Omdat ze toen de meest gesofisticeerde van de vijf was, kreeg ze de bijnaam Posh. En laat dat net de naam zijn die ze anno 2020 heeft gekozen voor haar eerste collectie van lippenstiften.

Via Victoria Beckham Beauty verkoopt ze al sinds 2019 beautyproducten en make-up, maar een lipstick zat daar nog niet tussen. Op 1 oktober lanceert ze via haar website in één klap negen tinten. De werden samengesteld uit natuurlijk was in combinatie met duurzame olie uit avocado, kokosnoot en jojoba. Zo geven ze niet alleen een kleurtje aan je lippen, maar zijn ze tegelijkertijd verzorgend.