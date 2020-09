De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft afgelopen weekend in totaal 3.160 voertuigen gecontroleerd bij snelheidscontroles. 425 reden te snel. Op de Taunusweg werden snelheidsduivels met 125, 130 en 131 km/uur geflitst.

In Bilzen werd op de Rode Kruislaan, de Spurkerweg, de Taunusweg, de Waterstraat en de Tipstraat gecontroleerd. In Riemst was dat op de Burgemeester Marresbaan, de Visésteenweg en de Tongersesteenweg ...