Staf Coppens verhuist met zijn gezin naar Zweden: “Droom die uitkomt”

Staf Coppens (39) en zijn vrouw Monique (47) verhuizen samen met hun twee kinderen, Beau (12) en Nora (11) naar Zweden. Dat meldt de VTM-presentator zelf op Instagram.

“Hoog tijd om wat te vertellen”, zegt hij in een videoboodschap op Instagram. Staf Coppens gaat met zijn gezin naar Zweden verhuizen. “Het is onze grote droom, deze plannen. Maar spannend is het wel. We gaan daar een camping opendoen.”

In de video is te zien hoe Staf een bezoekje brengt aan zijn broer Matthias om het grote nieuws mee te melden. Zijn reactie spreekt boekdelen. “Wat? Dat kan niet! Staf, wacht even. Wat?”

Momenteel zijn de opnames van ‘Code van Coppens’ bezig, maar toch zou de verhuis nog dit jaar moeten doorgaan. Het koppel gaat er leven te midden de natuur. Daar zullen ze gevolgd worden door een cameraploeg. “Dat is een droom die ik al heel lang heb en ik ga dat nu gewoon doen. Het is echt!”