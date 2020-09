De 55ste grand slam-kampioen uit het proftijdperk heet Dominic Thiem, die zich vanuit twee sets achterstand in een bizarre finale alsnog voorbij Alexander Zverev werkte. In de tiebreak van de vijfde set bleef hij zelfs mankend nog overeind: 6-2, 6-4, 4-6, 3-6, 6-7 (8).

Thiem had al drie keer eerder in een grand slam-finale gestaan (waarbij het weliswaar telkens slecht afliep) en had in de onderlinge duels met 7-2 duidelijk de bovenhand. Het maakte van de Oostenrijker ...