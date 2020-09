18.000 Belgen nodeloos lang in quarantaine door vertraagde resultaten coronatest

Zo’n 18.000 Belgen hebben de voorbije twee weken langer dan 24 uur moeten wachten op het resultaat van hun COVID-test. Omdat ze verplicht in quarantaine moesten blijven, misten ze bij een negatief resultaat werk- of schooldagen zonder dat dat nodig was geweest. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws maandag.