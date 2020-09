De derby tussen Turkse FC en Stal Sport (2A) is zondag op een billijk gelijkspel geëindigd. Beide ploegen hielden mekaar in evenwicht. Zo slikten ze allebei - in een toch sportieve wedstrijd - een rode kaart, hadden ze allebei kansen om te winnen en claimden zowel Turkse (2x) als Stal (1x) terecht voor een strafschop. “Ik ben tevreden met dit punt”, vatte Turkse-trainer Van De Reyd samen.