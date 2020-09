In een rommelige en nerveuze partij kregen Gravelo (2B) en Henis uiteindelijk niet meer dan waar ze beide recht op hadden: een schamel puntje. Henis-aanvoerder Lenner Streignart, die vorig seizoen in rook zag opgaan door een kruisbandletsel opende de debatten. Verloren zoon Jordy Diels maakte in extremis gelijk.