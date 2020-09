Terwijl renners in bed genieten van hun tweede rustdag, tref je in alle hoeken en gangen van hotels hun zaakwaarnemers aan. Vaak in het gezelschap van een team manager. Paul De Geyter, voormalig belangenbehartiger van toppers als VDB, Boonen en Van Avermaet, weet er alles van. “Er kan niks op tegen het afsluiten van een topdeal. Maar de uren wachten in de hotellobby’s? Nee, die mis ik niet.”