Vorige week bracht VUO het verhaal van Senne Tholen, wiens iPhone in het water was gevallen. Hoewel het toestel volgens de handleiding gedurende 40 minuten en tot op 4 meter diep waterbestendig was, ging het toch stuk. Na tussenkomst van VUO werd het toestel onder garantie hersteld. Dat lokte wel wat reactie uit.