Minstens 33 doden bij bosbranden aan Amerikaanse westkust, duizenden huizen nog steeds bedreigd

Al minstens 33 mensen zijn om het leven gekomen sinds midden augustus enorme bosbranden losbarstten aan de Amerikaanse westkust. In de staat Californië stierven 22 mensen, zo blijkt zondag uit cijfers van het publieke agentschap CalFire. In Oregon overleden tien mensen, en in de staat Washington liet een kind het leven. Vermoedelijk zal de tol nog toenemen. In Oregon zijn nog tientallen mensen vermist.