Vader van Tine Nys doorbreekt de stilte: “Zo’n proces heb ik nooit gewild”

“De gehele zaak rond Tine is een drama geweest, met als achtergrond een uiterst kil en zelfs agressief juridisch decorum.” Dat stelt Gie Nys zondag over het euthanasieproces van zijn dochter Tine Nys in een opiniestuk op de website van Knack. Hij doorbreekt voor het eerst de stilte naar aanleiding van de uitspraak van het cassatieberoep dat eraan komt.