KV Kortrijk heeft zondag zijn eerste thuiszege van het seizoen geboekt. De Kerels klopten in een burenduel Moeskroen met 3-0. De West-Vlamingen komen dankzij de nieuwe driepunter met 10/15 op de derde plaats in de tussenstand. Moeskroen blijft laatste met twee punten.

Kortrijk en Moeskroen gaven elkaar voor rust geen duimbreed toe. De thuisploeg dreigde vroeg in het duel via De Sart, bij de bezoekers waren Ghnohéré en Onana gevaarlijk. Die laatste was op dat moment ...