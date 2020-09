45 mensen aangehouden bij verboden protestmars in “belegerde stad” Mechelen

In het centrum van Mechelen is zondag alles rustig gebleven. Van de vele duizenden die via Facebook hadden toegezegd om te komen deelnemen aan de protestmars van Vlaams Front, zijn er slechts een 150-tal komen opdagen. “Na aanmaning door de politie zijn de meesten vrijwillig vertrokken. Vijfenveertig mensen werden administratief aangehouden”, zegt Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen (Open VLD).