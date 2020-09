Lommel -

Door de opleving van het coronavirus hebben verschillende Limburgse gemeentebesturen de organisatie van jeugdkoersen in de provincie de voorbije weken afgelast. Erg jammer voor de jonge wielrenners die zoveel mogelijk willen koersen. Enkel op het gesloten circuit van Zolder mocht nog gereden worden. Dat bracht Lommelaar en ex-wielrenner Kevin Hulsmans op het idee om op het Kristalpark in zijn gemeente ook zo'n gesloten circuit in te richten. Met resultaat.