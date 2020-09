Over iets minder dan een maand, op 10 oktober, gaat de Beneleague handbal van start. Met Pelt, Hasselt, Bocholt en Tongeren komen er opnieuw 4 Limburgse ploegen in actie. Bocholt en Tongeren oefenden gisteren tegen mekaar. Hoe ziet handbal in het coronatijdperk eruit? En hoeveel kans is er op een normaal verloop van de competitie? Tom Kums ging op zoek naar antwoorden.