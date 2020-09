Motard politie Carma gewond na ongeval in Louwel

Oudsbergen -

In de Leyssenstraat in Louwel is zondagavond een motorrijder van de politie Carma betrokken geraakt bij een ongeval. Volgens getuigen werd de motorrijder geraakt door een ander voertuig en botste tegen een geparkeerde auto. De agent is gewond. Of het ongeval gebeurde tijdens een achtervolging werd niet bevestigd omdat het onderzoek nog volop aan de gang was. De vaststellingen gebeurden door een ploeg van een andere politiezone. Pas maandagvoormiddag wordt er meer informatie vrijgegeven over de omstandigheden.