MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: “Vivaldi is niet coalitie van onze dromen, maar wel één die stabiliteit kan geven”

De Vivaldi-regering was misschien niet de coalitie van jullie dromen, maar het is een oplossing om ons land stabiliteit te geven en de zwaarste crisis in jaren aan te pakken. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zondag gezegd op een studiedag van de Franstalige liberalen. Hij herhaalde daarbij nog eens waarom een samenwerking met de N-VA onmogelijk bleek.