Lewis Hamilton wint chaotische Formule 1-race op Mugello: wedstrijd twee keer stilgelegd na zware crashes

De eerste Grote Prijs van Toscane is zondag gewonnen door Lewis Hamilton. De Brit pakte op het circuit van Mugello zijn 90ste zege, voor teammakker Valtteri Bottas. Alex Albon pakte zijn eerste podium in de Formule 1, maar dat was niet het gespreksonderwerp van de dag: de race werd tot twee keer toe stilgelegd na zware ongevallen.