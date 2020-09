Miljardair Bloomberg steunt voormalige rivaal Joe Biden met 100 miljoen dollar in Amerikaanse presidentsverkiezingen

Miljardair Michael Bloomberg is volgens ‘The Washington Post’ van plan zeker 100 miljoen dollar te spenderen aan de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in de Amerikaanse ‘swing state’ Florida. Zijn adviseurs vertelden de krant dat de oud-burgemeester van New York City dat besluit nam nadat Donald Trump had laten weten uit eigen zak 100 miljoen te willen stoppen in zijn herverkiezingsstrijd in Florida.