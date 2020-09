Testen met ‘ons vaccin’ na paar dagen alweer opgestart ondanks nevenwerkingen: hoe is dat mogelijk?

Boeiende week in de wereld van de vaccins. AstraZeneca, het bedrijf dat een vaccin aan het testen is waar ook ons land al op heeft ingetekend, moest woensdag de klinische testen plots stopzetten omdat een proefpersoon mogelijk bijwerkingen vertoonde. Maar zaterdag kwam het nieuws dat de testen alweer opgestart worden. Hoe is dat mogelijk?