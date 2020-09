35 spoorloze coronabesmettingen: explosieve situatie nabij Grieks vluchtelingenkamp Moria

De situatie blijft gespannen in en rond het vluchtelingenkamp Moria, op het Griekse eiland Lesbos. Duizenden migranten hebben nog altijd geen nieuw onderkomen gevonden, en dat terwijl tientallen mensen die besmet waren met het coronavirus spoorloos zijn. “Dit is een gezondheidsbom”, aldus een dokter.

Meer dan 12.000 mensen, vooral uit Afrika en Afghanistan, slapen al dagen op straat sinds een grote brand het notoir smerige en overbevolkte vluchtelingenkamp Moria dinsdagnacht in as legde. Het kamp was dan al een kleine week in lockdown, nadat enkele migranten besmet bleken met het coronavirus.

Een gebrek aan menswaardige levensomstandigheden zorgt er sindsdien voor dat de temperatuur op het eiland naar het kookpunt steeg. Zaterdag protesteerden honderden migranten met de slogans “Vrijheid” en “Geen kamp”, toen enkele bulldozers aangevoerd werden om het puin te ruimen zodat er tenten opgezet konden worden. Anderen droegen borden met de boodschappen “We willen niet opnieuw door een hel als Moria gaan” en “Kan je ons horen, mevrouw Merkel?”

Foto: REUTERS

“Geen voedsel, geen water, geen vrijheid”

“De brand maakte de zaken nog veel moeilijker”, vertelde Sajida Nazari, een 23-jarige studente uit Afghanistan die al meer dan een jaar op Lesbos vastzit. “We hebben geen voedsel, we hebben geen water, we hebben geen vrijheid.” De politie reageert fors op de onrust op het eiland. Zaterdag werd het protest met traangas uit elkaar geslagen toen de betogers naar de nabijgelegen haven van Mytilene wilden marcheren.

Intussen hebben amper 300 vluchtelingen onderdak gevonden in een nieuw tijdelijk tentenkamp. Het gaat overwegend om gezinnen. De Griekse autoriteiten zijn intussen op zoek naar meer locaties om tentenkampen op te richten. “Binnen vijf dagen zal de operatie rond zijn”, aldus minister van Migratie Notis Mitarachi. “Iedereen zal geplaatst zijn in het nieuwe kamp.” De minister is al twee dagen op bezoek op het eiland om er de werken te coördineren.

Foto: EPA-EFE

Vluchtelingencrisis

De brand in het kamp, dat vier keer meer vluchtelingen onderdak bood dan oorspronkelijk de bedoeling, drukt de Europese Unie nog maar eens met de neus op de realiteit van de vluchtelingencrisis aan haar grenzen. De Duitse vicekanselier Olaf Scholz riep de EU op om meer migranten op te nemen, maar de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz heeft een dergelijke oplossing al afgeschoten.

Ondanks groeiende woede bij de lokale inwoners na jaren in de vuurlinie van deze vluchtelingencrisis blijven ook de Griekse autoriteiten weigeren meer vluchtelingen vanop Lesbos over te brengen naar het vasteland. Officials lieten al weten vastbesloten te zijn om ter plaatse onderdak te voorzien voor de duizenden migranten.

“Gezondheidsbom”

Bijkomend probleem is het feit dat er geen spoor meer is van de 35 vluchtelingen die besmet waren met het coronavirus en die verplicht in quarantaine werden gehouden. De Griekse gezondheidsautoriteiten beloofden sneltests uit te voeren aan de ingang van het nieuwe kamp, maar gezien de omstandigheden in Moria boezemt die belofte weinig vertrouwen in bij de eilandbewoners. “Dit is een gezondheidsbom”, zet voorzitter van de Griekse doktersvakbond Matina Pagoni. “Deze mensen hebben al dagenlang niet eens toegang tot water, ze kunnen hun handen niet eens wassen.