Pogacar klopt Roglic op Grand Colombier, Bernal verliest minuten

Tadej Pogacar won de vijftiende rit in de Tour, een bergrit met start in Lyon en aankomst op de Grand Colombier. Hij versloeg geletruidrager Primoz Roglic in de spurt. Grote verliezer is titelverdediger Egan Bernal, die al in het begin van de slotklim moest lossen en meer dan zeven minuten verloor.