Jennifer Garner is het gezeur beu: “Ik zal nooit meer kinderen krijgen!”

Hollywoodactrice Jennifer Garner is het beu dat haar fans maar blijven speculeren over een eventuele zwangerschap. De actrice maakt dan ook voor eens en altijd een einde aan de geruchten, en stelt duidelijk dat ze niet van plan is ooit nog meer kinderen te krijgen.

Garner is al de trotse moeder van Violet (14), Seraphina (11) en Samuel (8), maar heeft er absoluut geen behoefte aan om haar gezin verder uit te breiden. “Ik ben 48, heb drie gezonde kinderen, en ben niet en zal nooit meer zwanger worden”, schrijft ze op Instagram om zo een einde te maken aan de geruchten dat ze in verwachting zou zijn van een vierde kindje. Ze erkent wel dat ze mogelijk wat is aangekomen tijdens de coronapandemie, een verklaring voor haar “bollere buikje”.

Garner was tot 2015 getrouwd met Ben Affleck, en werken momenteel hard aan hun co-ouderschap. “Er spelen zo nu en dan dingen tussen hen, maar ze zijn vastberaden het beste te doen voor de kinderen”, zo vertelde een bron onlangs. “Ze blijven op de hoogte van alles wat er speelt, en overleggen vaak. Ze willen de beste ouders zijn die ze kunnen zijn. Als ze ergens een andere mening over hebben, houden ze die voor zichzelf, en zorgen ze dat de kinderen er geen last van hebben. Ze zetten altijd blije gezichten op voor de kinderen, en zetten hun welzijn op de eerste plaats.”

Garner is naar verluidt weer vrijgezel: vorige maand zou er na twee jaar een einde zijn gekomen aan haar relatie met de zakenman John Miller.