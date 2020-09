Arjen Robben valt bij comeback na 29 minuten geblesseerd uit

Arjen Robben is bij zijn rentree in de Nederlandse Eredivisie voor zijn oude club FC Groningen meteen geblesseerd uitvallen. Hij had nog maar 29 minuten volgemaakt bij zijn grote comeback tegen PSV toen hij naar de kant gesticuleerde dat hij vervangen moest worden.

De winger, die door zijn vele blessures tijdens zijn carrière de bijnaam ‘Man van Glas’ gekregen had, reageerde bijzonder teleurgesteld en ontdeed zich op weg naar de zijlijn al emotioneel van zijn shirt, om daarna rechtstreeks de kleedkamer in te lopen.

? Robben valt na 29 minuten geblesseerd uit tijdens zijn officiële rentree in de Eredivisie.



Robben had eigenlijk een jaar geleden al afscheid genomen van het voetbal, maar verraste begin dit seizoen vriend en vijand door op zijn 36ste nog een terugkeer aan te kondigen bij FC Groningen, de club waar hij als jong talent was doorgebroken. Eerder deze week had interimbondscoach Dwight Lodeweges de deur al opengezet voor een terugkeer van Robben bij Oranje.