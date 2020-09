Paraglider Kyle Marquart heeft een spectaculaire stunt uitgevoerd boven de Texaanse stad Austin. De waaghals stak zijn eigen parachute in brand met een welgemikt schot van een lichtpistool. De stof brandde in mum van tijd helemaal op, waardoor Marquart in vrije val naar beneden duikelde. Door zijn reserveparachute landde de doorgewinterde parachutist veilig en wel met beide voeten op de grond.